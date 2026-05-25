На Сабантуй в свердловском селе Кадниково ожидают 30 тысяч гостей

На Сабантуе, который состоится 31 мая в селе Кадниково Свердловской области, ожидают 30 тысяч гостей. Всего на празднике будут работать более 20 национальных подворий и выступят звезды татарской и башкирской эстрады.

– На главной сцене праздника выступят звезда татарской и башкирской эстрады Анвар Нургалиев, финалистка проекта «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова, народный артист Республики Татарстан Виль Усманов, а также лучшие национальные творческие коллективы Свердловской области, – сообщили в департаменте информационной политики региона.

Одним из ключевых событий праздника станет турнир по национальной борьбе корэш – победителю вручат деньги и барана. Также на Сабантуе пройдут конные скачки, армрестлинг, перетягивание каната и гиревой спорт.

Посетители подворья Курултая башкир Свердловской области могут пострелять из лука, посмотреть выставку, посвященную башкирской культуре и попробовать национальные блюда. На площадке, подготовленной Лаишевским районом Республики Татарстан разместят экспозицию декоративно-прикладного искусства, там же выступят фольклорные коллективы, а гостей угостят чак-чаком.

Кроме того, впервые на региональном Сабантуе свою программу представит Ассамблея народов России.