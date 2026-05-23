В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности

В 12:40 в Екатеринбурге и Свердловской области отменили режим опасности атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Режим действовал три часа, его объявили утром, в субботу.

В случае беспилотной опасности нужно укрыться в помещении, лучше - без окон с несущими стенами, не паниковать, следить за официальными сообщениями в мессенджерах и смс.

Узнать информацию о ближайшем убежище лучше заранее, обратившись в администрацию города или района через портал Госуслуг.