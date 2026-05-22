ВИЗ-Сталь продолжает обновлять парк грузоподъемного оборудования

В цехе холодной прокатки ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) ввели в работу новый мостовой кран грузоподъёмностью 20 тонн для обслуживания линий выпрямляющего отжига металла. Оборудование рассчитано на выполнение операций с петлевыми устройствами агрегатов и призвано повысить устойчивость работы термического участка № 2 за счёт более эффективного и быстрого техобслуживания.

Ключевая особенность нового крана — вспомогательный подъёмный механизм, который позволяет поднимать груз на необходимую высоту. Ранее при ремонте роликов петлевых устройств требовалось привлекать автокран со стреловым механизмом. Теперь работы можно выполнять собственными силами без привлечения спецтехники, сокращая время обслуживания и снижая вероятность простоев.

Агрегат спроектирован с учётом современных требований по эргономике и безопасности. Кабина оснащена отоплением, кондиционированием и шумоизоляцией, увеличена площадь остекления, часть окон открывается для удобства обслуживания. Для предотвращения столкновений предусмотрена система оптического сближения, которая автоматически снижает скорость при опасном приближении к препятствию.

— Мы обновили устаревшее оборудование и получили более предсказуемую и безопасную в работе технику. Вспомогательный подъём закрывает прежние ограничения по обслуживанию, а конструктивные решения — мотор редукторы и синхронизация четырёх приводов — повышают ремонтопригодность и помогают снизить риск внеплановых остановок. Кроме того, улучшились условия труда машинистов крана, — отметил главный специалист технического управления ВИЗ-Стали Владислав Чернавских.

В этом году намечена замена еще одного мостового крана — на прокатном участке. Новое оборудование уже поступило на площадку, строительно-монтажные работы начнутся в июне. Модернизация повысит промышленную безопасность и стабильность производства, а также позволит оптимизировать затраты на техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования.

