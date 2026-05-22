В Екатеринбурге обновят флагманский офис Сбера

Фото: пресс-службы Сбербанк

Во флагманском офисе Сбера в Екатеринбурге, который находится на улице Куйбышева, 67, начинается капитальный ремонт. Работы планируется завершить в ноябре 2026 года. На этот период клиенты будут обслуживаться в ближайших офисах банка по улице Малышева, 31В; Малышева, 114, Тверитина, 34; 8 Марта, 61; 8 Марта, 99; 8 Марта, 171, Ленина, 48.

Снять наличные и совершить платежи можно в банкоматах по адресам рядом:

– улица Луначарского, 205 («Магнит Семейный»); – улица Куйбышева, 44Д (бизнес-центр «Панорама»); – улица 8 Марта, 55 (супермаркет «Кировский»).

После ремонта офис Сбера на Куйбышева, 67 станет ещё комфортнее, изменятся зоны работы с клиентами и места для ожидания. Планируется оборудовать современные переговорные комнаты, обустроить небольшую уютную кофейню. В отделении установят банкоматы Сбера нового поколения с встроенным интеллектуальным помощником на базе ГигаЧат и экспресс-оценкой здоровья. Большое внимание уделят и дизайну помещений — в него планируется добавить изображения популярных локаций Екатеринбурга.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

- Отделение на Куйбышева, 67 — это визитная карточка Сбера и один из самых востребованных офисов в регионе. Мы понимали, что ему необходимо обновление, но долго откладывали старт именно потому, что это отделение критически важно для десятков тысяч клиентов. Мы планируем провести реконструкцию в кратчайшие сроки, учитывая весь большой опыт обновления сети офисов Сбера, и уже осенью открыть пространство, в котором предложим клиентам принципиально новый уровень сервиса, технологий и комфорта.

Оценивайте ваши финансовые возможности и риски.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Реклама ПАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893 Erid: 2W5zFHDgLsj