В двух свердловских деревнях открыли новые фельдшерско-акушерские пункты

Модульные ФАПы установили в деревнях Озерки и Марийские Ключики. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В двух деревнях Свердловской области установили новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Теперь своевременную медицинскую помощь смогут получать 500 жителей деревень Озерки и Марийские Ключики. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Фельдшерско-акушерские пункты оснащены необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. Особое внимание наши медики уделяют профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Сельчане активно пользуются возможностью пройти вакцинацию и диспансеризацию, – рассказал главврач Красноуфимской районной больницы Вугар Абдуллаев.

Прием сельчан проводят молодые фельшеры – Алексей Колмаков и Наталья Искорцева. Оба специалиста приступили к работе по целевому направлению после окончания Свердловского областного медицинского колледжа. Помимо приемов фельдшеры проводят подворовые обходы, интересуются самочувствием местных жителей и дают рекомендации по здоровому образу жизни