Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье22 мая 2026 9:14

В двух свердловских деревнях открыли новые фельдшерско-акушерские пункты

Два ФАПа открыли в свердловских деревнях
Екатерина ГАПОН
Модульные ФАПы установили в деревнях Озерки и Марийские Ключики. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Модульные ФАПы установили в деревнях Озерки и Марийские Ключики. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В двух деревнях Свердловской области установили новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Теперь своевременную медицинскую помощь смогут получать 500 жителей деревень Озерки и Марийские Ключики. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Фельдшерско-акушерские пункты оснащены необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. Особое внимание наши медики уделяют профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Сельчане активно пользуются возможностью пройти вакцинацию и диспансеризацию, – рассказал главврач Красноуфимской районной больницы Вугар Абдуллаев.

Прием сельчан проводят молодые фельшеры – Алексей Колмаков и Наталья Искорцева. Оба специалиста приступили к работе по целевому направлению после окончания Свердловского областного медицинского колледжа. Помимо приемов фельдшеры проводят подворовые обходы, интересуются самочувствием местных жителей и дают рекомендации по здоровому образу жизни