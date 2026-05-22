Губернатор Паслер назначил замминистра экономики Свердловской области

Михаил Васильев будет отвечать за конгрессно-выставочные мероприятия.

В Свердловской области Михаила Васильева назначили заместителем министра экономики, инвестиций и территориального развития. К своим обязанностям он приступил с 22 мая 2026 года. Соответствующий указ был подписан губернатором Денисом Паслером.

- В министерстве он будет курировать блок конгрессно-выставочных мероприятий, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Михаил Васильев с отличием окончил Уральский институт управления РАНХиГС. С 2007 по 2015 годы работал в сфере маркетинговых исследований на руководящих должностях. С 2016 по 2018 годы развивал частный технопарк Свердловской области.

Затем перешел в областное Агентство по привлечению инвестиций, где трудился с 2019 по 2023 годы. Изначально занимал пост заместителя, а позже – генерального директора.

- Обеспечивал организацию участия Свердловской области во многих крупных конгрессно-выставочных проектах, в их числе: ИННОПРОМ, Чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек», Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, - отметили в Департаменте.

С 2024 года работал в «Уральском Выставочном Центре», где занимал пост заместителя гендиректора и контролировал работу с организаторами мероприятий.