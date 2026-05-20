НовостиПроисшествия20 мая 2026 9:06

В Новоуральске работники типографии два года не получают зарплату

В Новоуральске на директора типографии завели уголовное дело
Никита ПРИХОДЬКО
С мая 2024 года типография должна двум работникам больше 500 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске ООО «Типография Колорит» уже два года не выплачивает работникам зарплату. Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры. Так, с мая 2024 года по настоящее время типография должна двум сотрудникам больше 500 тысяч рублей.

- В целях восстановления их нарушенных прав прокуратура Новоуральска направила материалы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям директора типографии, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После рассмотрения материалов в отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Сейчас его расследование находится на контроле прокуратуры.