В Краснотурьинской больнице появились два новых анализатора

Новые анализаторы значительно ускоряют выявление различных заболеваний. Фото: Минздрав Свердловской области

В Краснотурьинской городской больнице запустили в работу два анализатора. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Благодаря данной лабораторной системе одновременно можно проводить биохимические и иммунохимические исследования.

Анализаторы позволяют на ранней стадии выявить заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной систем, а также выявлению онкологий.

– Новое оборудование не только покрывает текущие потребности нашего учреждения здравоохранения, но и при необходимости даёт возможность увеличить количество производимых тестов в два и более раза, – отмечает главный врач Краснотурьинской городской больницы Евгений Горинов.

Отмечается, что система работает непрерывно, что ускоряет получение результата. Все исследования линия делает на основе одной пробирки, что также ускоряет работу многих специалистов. Сейчас анализаторы заняты исследованием на 12 видов гормонов, 8 онкомаркеров, витаминов D и В12, маркер сепсиса и 33 вида биохимических показателей.