В Каменске-Уральском электрик оставлял город без света, воруя медные кабели

Бывший электрик похитил из подвалов жилых домов медных проводов на 48 тысяч рублей. Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском вынесли приговор бывшему электрику Александру Бушманову, который полтора года воровал медные кабели. Суд установил, что в период с 2023 года по август 2024 года мужчина, используя плоскогубцы, отвертку, нож и фонарик проникал по ночам в подвалы жилых домов.

– Оттуда он похищал медные кабели и алюминиевые провода, которые питали электричеством продуктовые магазины, аптеку и офис похоронной службы, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дома мужчина обжигал добытый металл и сдавал в пункты приема, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению. Наутро владельцы восстанавливали электричество за свой счет. Общий ущерб составил 48 тысяч рублей.

При попытке очередной кражи Бушманова задержали в подвале сотрудниками вневедомственной охраны, прибывшими из-за сработавшей сигнализации.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал бывшего электрика виновным в совершении 11 преступления по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и одном преступлении по части 3 статьи 30 – пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Ему назначили 430 часов обязательных работ.