Екатеринбуржец хотел дать взятку автоинспекторам и нарвался на штраф в 400 тысяч

В Карпинске суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. Все произошло 20 ноября 2025 года.

На 72-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель автомобиль осужденного остановили сотрудники ДПС. Они заметили, что водитель пьян, и предложили ему проследовать в патрульную машину, чтобы оформить все документы.

- Не желая привлечения к административной ответственности, осужденный предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей. После их отказа в получении взятки осужденный положил денежные средства в подстаканник патрульного автомобиля, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Екатеринбуржца признали виновным по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ – «Покушение на дачу взятки лично за совершение заведомо незаконного бездействия». Свою вину мужчина полностью признал.

В качестве наказания Карпинский городской суд назначил ему штраф в двадцатикратном размере взятки – 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.