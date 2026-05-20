В детсад Академического района наберут группы до 50 воспитанников

В детских садах Екатеринбурга на лето оптимизируют группы

В муниципальном детском саду №150 в Академическом районе Екатеринбурга летом 2026 года воспитанников объединят в разновозрастные группы до 50 человек. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

По словам родителей воспитанников, здание дошкольного учреждения ждет ремонт, хотя построили или недавно. Также родителям посоветовали вообще летом по возможности не водить детей в детсад.

Родители говорят, что не могут взять длительный отпуск, поэтому придется отводить малышей в переполненные группы.

- Здесь и в обычное время группы переполнены, больше 30 детей на одного воспитателя. Из-за этого - частые карантины, - говорит родители воспитанников.

В мэрии Екатеринбурга подтвердили, что практика объединения групп летом есть. Здесь строго следят за соблюдением санитарных норм, а штат рассчитывают так, чтобы в учреждениях соблюдались нормы обеспеченности.