Свердловский детский омбудсмен раскритиковала идею создания алиментного фонда

Детский омбудсмен не поддержала идею создать алиментный фонд

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова раскритиковала идею создания алиментного фонда. Ранее запред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что такой фонд поможет защитить интересы детей, а вопрос взыскания задолженности полностью оставит государству.

По ее мнению, создание такого фонда может привести к возникновению «иждивенчества» со стороны недобросовестных родителей.

– Если говорить только о детях, то, конечно, они перестанут страдать от неуплаты алиментов недобросовестными родителями и смогут всегда получать деньги вовремя. Однако нельзя исключать риск возникновения иждивенческой позиции со стороны взрослых: «Зачем платить, если фонд все равно заплатит?», – отметила Татьяна Титова в беседе с ТАСС.

Детский омбудсмен подчеркнула, что идея создания алиментного фонда хороша, но несет за собой бюджетные риски, так как у инициативы отсутствует источник финансирования.