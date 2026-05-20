В селе Косулино в аварийном доме рухнул потолок

В аварийном доме проживали два человека Фото: Анастасия АЛЯМКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Косулино Белоярского городского округа Свердловской области в аварийном доме на улице Ленина рухнул потолок. Дом признали аварийным и собирались расселить его только в конце 2032 года. Об этом сообщает «ФедералПресс».

После обрушения потолка в общем коридоре дверь в одну из квартир двухэтажного дома оказалась заблокирована - двух жильцов из здания эвакуировали при помощи лестницы сотрудники пожарной части. Никто из людей во время ЧП не пострадал.

Дом, где рухнул потолок, построен в 1967 году. Администрация Белоярского ГО признала его аварийным осенью 2022 года. Жильцы после этого остались только в одной из квартир.