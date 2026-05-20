В школах Нижнего Тагила проведут комплексную проверку

Все школы Нижнего Тагила проверят во время приемки к новому учебному году до 10 июля. Соответствующее постановление подписано в мэрии. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Для проверок сформируют межведомственную комиссию, которая промониторит в образовательных учреждениях соблюдение норм пожарной, санитарной и антитеррористической безопасности.

Курировать процесс поручено городскому управлению образования. По итогам проверок образовательным учреждениям выдадут заключение о готовности к новому учебному году. Все недоставки нужно будет устранить до 1 сентября 2026 года.