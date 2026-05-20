НовостиОбщество20 мая 2026 6:31

В Свердловской области 15 тысяч подростков смогут найти себе работу на лето

На летнюю занятость свердловских школьников выделили больше 60 млн рублей
Никита ПРИХОДЬКО
Около 15 тысяч подростков смогут трудоустроиться летом

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области порядка 15 тысяч подростков смогут найти себе работу летом. Как рассказал губернатор региона Денис Паслер, на летнюю занятость юных уральцев в 2026 году выделили больше 60 миллионов рублей.

- Таким образом, ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к заработной плате выплату от региона в размере 4 284 рублей в месяц. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Всего в данный момент различные вакансии для подростков предлагают больше 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах.

Напомним, что программа распространяется на подростков от 14 до 18 лет. Ребятам до 16 лет потребуется согласие родителей, чтобы устроиться на работу.