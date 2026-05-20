В Свердловской области 15 тысяч подростков смогут найти себе работу на лето

В Свердловской области порядка 15 тысяч подростков смогут найти себе работу летом. Как рассказал губернатор региона Денис Паслер, на летнюю занятость юных уральцев в 2026 году выделили больше 60 миллионов рублей.

- Таким образом, ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к заработной плате выплату от региона в размере 4 284 рублей в месяц. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Всего в данный момент различные вакансии для подростков предлагают больше 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах.

Напомним, что программа распространяется на подростков от 14 до 18 лет. Ребятам до 16 лет потребуется согласие родителей, чтобы устроиться на работу.