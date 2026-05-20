ФНС закрывает свои отделения в 13 городах Свердловской области

ФНС в Свердловской области закрывает свои отделения в 13 городах и двух пгт

Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области закрывает свои отделения в 13 городах региона и двух поселках городского типа. Изменения связаны с реорганизацией территориальных налоговых органов.

– Перестанут работать территориально-обособленные рабочие места в городах Нижняя Тура, Кушва, Лесной, Североуральск, Верхняя Салда, Туринск, Заречный, Богданович, Нижние Серги, Ивдель, Тавда, Белоярский и Тугулым, – сообщили в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

Также в ходе реорганизации Межрайонная инспекция ФНС России №23 по Свердловской области присоединится к Межрайонной ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга. После присоединения отделение переименуют в Межрайонную ИФНС России №33 по Свердловской области.

Изменения коснутся и Межрайонной ИФНС России №14 по региону – отделение объединят с Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области. Будет реорганизовано и отделение №29 – его присоединят к инспекции федеральной налоговой службы №22 по региону.

Отмечается, что реорганизация завершится 22 июня.