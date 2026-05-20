В Екатеринбурге представят новинки китайского кино

Летом 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке проведут обменные кинофестивали между Россией и Китаем, во время которых граждане двух стран смогут познакомиться с новинками кино. Об этом, как пишет ЕАН, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Показы китайских фильмов в российских городах пройдут в июне, а в августе будут организованы показы российского кино на кинофестивале в Китае.

Страны подробно обсудили перспективы сотрудничества в сфере кино. Год назад подписан план действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года.