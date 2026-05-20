В Екатеринбурге трое мошенников, похитившие больше 600 тысяч, избежали колонии

Суд вынес приговор трем мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор трем мошенникам – Дмитрию Власенко, Юлии Умаралиевой и Александре Емельяновой. В период с февраля 2021 года по апрель 2022-го они похитили больше 614 тысяч рублей у 15 человек.

- Подсудимые, действуя от имени финансового маркетплейса, находили граждан, нуждающихся в займах, и под видом выдачи кредита вводили их в заблуждение. Им сообщали ложные сведения, а фактически заключали с ними договоры об оказании консультативных услуг в сфере кредитования, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Всех троих признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Осужденные свою вину признали в полном объеме и возместили своим жертвам весь причиненный ущерб.

Суд назначил Дмитрию Власенко ограничение свободы сроком на 4 года, а Юлии Умаралиевой и Александре Емельяновой – 280 часов обязательных работ каждой. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.