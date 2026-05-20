Власти Екатеринбурга упростили порядок получения помощи после атаки БПЛА

Теперь при частичной или полной потере жилья в результате ЧС, получить помощь стало проще Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга упростили порядок получения помощи гражданам, которые пострадали, а также частично или полностью потеряли жилье в результате чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

Согласно документу, доказать свое проживание в пострадавшем доме стало проще: теперь, помимо регистрации по месту жительства или пребывания, жители могут предоставить договор аренды или социального найма, справку с места работы, учебы или медорганизации, выписку из домовой книги.

Также появилась возможность предъявить другие документы, подтверждающие оказание медицинских, образовательных, социальных или почтовых услуг, благодаря которым можно будет установить факт проживания гражданина в доме.

Данное постановление уже вступило в силу. Отмечается, что изменения распространяются на правоотношения, которые возникли с 25 апреля 2026 года – со дня, когда жилой дом оказался поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург.