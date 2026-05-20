В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Жириновским

Владимир Жириновский изображен на фоне здания Госдумы. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области

В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с изображением Владимира Жириновского, приуроченные к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС Свердловской области.

- Новая почтовая марка из серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством». На почтовой миниатюре изображен портрет политика на фоне здания Государственной Думы РФ, где Владимир Жириновский работал на протяжении многих лет, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что часть тиража поступила и в другие крупные отделения почты на территории Свердловской области. Номинал новой марки составил 80 рублей. Трудился над ее созданием художник Алексей Крадышев.

Всего по стране было выпущено 88 тысяч марок с изображением Владимира Жириновского.