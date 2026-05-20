В Екатеринбурге открыли лабораторию проектов по развитию благотворительности

В Екатеринбурге состоялось открытие лаборатории кросс-секторных проектов «Щедрый вторник: точка сборки». В нем приняли участие бизнесмены, представители власти, культуры и туризма, а также неравнодушные жители.

Вместе они обсудили развитие благотворительности в городе и способы вовлечения в нее все большего числа граждан.

- Благодаря обмену ресурсами, поиску единомышленников и совместной работе лаборатория поможет трансформировать разовые акции в органичную часть городской среды, где каждый житель найдет удобный способ участвовать в добрых делах, - рассказали в пресс-службе администрации города.

После завершения обсуждения участники сформировали рабочие команды по разработке кросс-секторных проектов, направленных на вовлечение екатеринбуржцев в регулярную благотворительность.