НовостиЗдоровье20 мая 2026 2:25

Врачи спасли жизнь 16-летней свердловчанки, вовремя выявив у нее сахарный диабет

В Екатеринбурге врачи помогли 16-летней девушке избежать комы
Никита ПРИХОДЬКО
Заведующая школьным отделением ДГБ №15 настояла на необходимости госпитализации. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге врачи ДГБ №15 помогли 16-летней свердловчанке, вовремя выявив у нее сахарный диабет. Общий анализ мочи показал у девушки высокий уровень глюкозы. Хотя подросток чувствовала себя хорошо, врачи настояли на ее госпитализации в Областную детскую клиническую больницу, так как при бездействии она могла в любой момент потерять сознание и впасть в кому.

- Я позвонила маме девочки, объяснила, в чем дело и какие могут быть последствия, направила пациентку на срочную госпитализацию в ОДКБ. Потребовалось время, чтобы убедить родителей, - рассказала заведующая школьным отделением ДГБ №15 Анастасия Дягилева.

В стационаре ОДКБ врачи подтвердили диагноз. У девушки обнаружили инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, осложненный кетоацидозом.

- Без своевременной помощи такие показатели неизбежно ведут к коме и реанимации, - отметили в пресс-службе свердловского Минздрава.

Медики подобрали для подростка курс терапии. Благодаря этому уровень глюкозы удалось нормализовать всего за сутки. Сейчас юная свердловчанка уже выписалась из стационара и адаптируется к диагнозу и изменениям в образе жизни.