В Екатеринбурге самокатчик влетел в трамвай

Минувшим вечером в уральской столице произошла авария с участием самокатчика на перекрестке Татищева – Мельникова. Об этом сообщает «4 канал» и публикует видео с места дорожного происшествия.
Судя по кадрам, водитель средства индивидуальной мобильности на скорости ехал по проезжей части. Он не стал спешиваться и продолжил путь, пока стремительно приближался трамвай. Так водитель электросамоката попал в аварию.
В Госавтоинспекции города «КП-Екатеринбург» сообщили, что сотрудники ведомства работают на месте и выясняют обстоятельства аварии.
Напомним, что в середине мая глава Госавтоинспекции Екатеринбурга Роман Ярыш требовал ограничить доступ сервиса кикшеринга для детей.