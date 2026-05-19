НовостиПроисшествия19 мая 2026 17:55

В Екатеринбурге самокатчик влетел в трамвай

Маргарита РАЗУМОВА
Автоинспекторы работают на месте ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшим вечером в уральской столице произошла авария с участием самокатчика на перекрестке Татищева – Мельникова. Об этом сообщает «4 канал» и публикует видео с места дорожного происшествия.

Судя по кадрам, водитель средства индивидуальной мобильности на скорости ехал по проезжей части. Он не стал спешиваться и продолжил путь, пока стремительно приближался трамвай. Так водитель электросамоката попал в аварию.

Видео: 4 канал

В Госавтоинспекции города «КП-Екатеринбург» сообщили, что сотрудники ведомства работают на месте и выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что в середине мая глава Госавтоинспекции Екатеринбурга Роман Ярыш требовал ограничить доступ сервиса кикшеринга для детей.