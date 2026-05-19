Екатеринбургский митрополит назвал Николая II отцом-основателем пионерии

Пионерам следует чтить Николая II, как отца-основателя движения, а также отмечать его день рождения. Об этом в своем канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

- Странным будет звучать такое поздравление из уст митрополита. Особенно в день рождения святого страстотерпца Николая II, убитого людьми, что учредили Пионерскую организацию. Пионеры должны быть благодарными Николаю Второму, и почитать его как своего отца-основателя, - сказано в посте.

Владыка добавил, что единая скаутская организация в Российской Империи получила развитие с 1902 года. А решение о создании движения и поддержка с 1909 года исходила от Императора Николая II.

Со слов митрополита, сама организация утверждена 19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции комсомола. Инициатива исходила от Надежды Крупской. Она осенью 1921 года предложила создать детскую организацию, которая была бы скаутской по форме. Однако при этом коммунистической по содержанию.