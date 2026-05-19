В школы Среднего Урала предлагают вернуть уроки хорового пения

На Урале предложили вернуть уроки хорового пения в школы

Большинство школьников Свердловской области позабыли духовные, классические, патриотические и военные композиции. Об этом после гастролей телеканалу «ОТВ» рассказала руководитель детской певческой капеллы «Октоих» Ирина Кубис.

По ее словам, учащиеся в свердловских школах не подпевали.

- Удивительно, что наши дети не знают этих песен, мало кто подпевает. Сегодня я могу твердо сказать, что необходимо возвращать в школы хоровое пение. Это наш культурный код и мы должны его нести в школы обязательно. Такие песни дети должны знать, - уверяет Ирина Кубис.

Также она заявила, что подобные занятия полезны для нравственного воспитания школьников.

- Тогда и на дурные, с педагогической точки зрения, не совсем правильные песни может меньше останется времени слушать, - добавила Ирина Кубис.

Кроме того, хоровое пение позволит сформировать хороший музыкальный вкус у юных свердловчан.