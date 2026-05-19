На Среднем Урале проведут масштабную оценку недвижимости

В регионе в 2027 году пройдет масштабная государственная кадастровая оценка объектов, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2027 году. Оценивать будут здания, помещения, сооружения, недострои, а также машино-места. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- В текущем году в регионе проходит масштабная кадастровая оценка земельных участков, в 2027 году предстоит оценить все объекты капитального строительства. Наша задача - сформировать обоснованную базу для исчисления обязательных платежей за объекты, - рассказал замгубернатора – министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 2023 году специалисты оценивали 3 455 810 объектов.

Правообладатели могут передать декларации об объектах в Центр государственной кадастровой оценки области любым способом. Например, в бумажном виде, лично, почтовым отделением или через отделения Многофункционального центра.