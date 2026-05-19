В Екатеринбурге приземлился самолет, следовавший из Благовещенска в Москву

В Кольцово незапланированно сел самолет, летевший в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшим вечером в Екатеринбурге в Кольцово приземлился борт, который летел из Благовещенска в Москву. Информация об этом появилась на сервисе Flightradar24.

Самолет авиакомпании «Россия» приземлился в уральской столице незапланированно. В пресс-службе аэропорта Кольцово объяснили, с чем было связано произошедшее.

- Незапланированная посадка была совершена по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров. Аэропорт вызвал скорую по запросу экипажа. После чего пассажира госпитализировали, - рассказали «КП-Екатеринбург» представители аэропорта.

К настоящему моменту, самолет уже вылетел в пункт назначения.