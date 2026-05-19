Бывшего вице-мэра Екатеринбурга наказали за пропуск завтрака

Виктор Контеев покинул колонию 19 июня 2025 года. Фото: Сергей Колоссовский

В Нижнем Тагиле суд отказал бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву в просьбе снять дисциплинарные взыскания. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- Оспаривал выговоры, в том числе устные, объявленные в апреле и мае 2025 года. Поводом стали непосещение столовой на завтрак дважды в апреле, нахождение в нательном белье без куртки. Также выход за пределы изолированного участка колонии без разрешения администрации, - сказано в сообщении.

Сам же Виктор Контеев рассказал, что не посещал столовую и находился вне участка по причине хронического заболевания, а также из-за визита в храм. Судья изучил рапорты сотрудников, фотоматериалы. Инстанция пришла к выводу, что так были нарушены правила внутреннего распорядка. В том числе учитывал тот факт, что не было получено разрешение администрации на то, чтобы осужденный уходил с участка.

Решение было обжаловано, но апелляционная инстанция оставила его неизменным.

Напомним, что 19 июня 2025 года бывший вице-мэр Виктор Контеев по УДО вышел на свободу из исправительной колонии. Он отбывал срок на протяжении 13 лет 8 месяцев и четырех дней. Виктор Контеев был осужден за серию преступлений. Среди них – покушение на убийство, мошенничество, а также вымогательство.