НовостиОбщество19 мая 2026 13:42

Денис Паслер вручил госнаграды шести свердловским многодетным семьям

На Среднем Урале госнаграды получили шесть многодетных семей
Маргарита РАЗУМОВА
Губернатор Денис Паслер вручал семьям уральцев госнаграды. Фото: скриншот видео

Шесть семей получили из рук губернатора Свердловской области Дениса Паслера государственные награды. Уральцев отметили за родительский подвиг, а также укрепление института семьи и брака. Об этом сообщает канал свердловского губернатора.

- Сердечно поздравляю Ольгу Анатольевну Гавриленко из Алапаевска. Ейприсвоено звание «Мать-героиня». С супругом Николаем Михайловичем они воспитывают 11 детей, старшей из которых 18 лет, а младшему – всего десять месяцев. Семья очень дружная и творческая, рад нашему знакомству, - рассказал Денис Паслер.

Орденом «Родительская слава» были награждены семейные пары уральцев Ахатовых, Асякиных, Карпаевых, Пьянковых и Чуриковых. Они проживают в Ивделе, Лесном, Камышлове, Среднеуральске и Нижнесергинском районе.