НовостиПроисшествия19 мая 2026 13:23

Екатеринбуржца посадили на 24 года за убийство, совершенное более 20 лет назад

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за убийство 23 летней давности
Екатерина ГАПОН
Мужчина вместе с другом избил знакомого до смерти - его приговорили к 24 годам колонии строгого режима

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор Максиму Панину, совершившему убийство 22 года назад. Установлено, что утром 29 января 2003 года мужчина вместе со знакомым находился в квартире на улице Автомагистральной.

Будучи пьяными, из-за личной неприязни они начали избивать общего знакомого – руками и ногами ему нанесли не менее шести ударов по голове, шее и телу.

– Используя электрический паяльник, подключенный к электрической сети, Панин и его знакомый неоднократно приложили к телу потерпевшего нагревательный элемент паяльника, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Травмы, полученные в ходе издевательств, привели к смерти пострадавшего.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Панина виновным в совершении преступления по пункту «ж» статьи 105 УК РФ «Убийство группой лиц». Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении второго соучастника прекращено в связи с его смертью.