Свердловчанин отправится на исправительные работы за убийство лебедя

Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Фото: предоставлено В.Н. Горелых / читатель «КП»

Богдановичский горсуд вынес приговор Олегу Аулову за то, что он застрелил краснокнижного лебедя-шипуна. Уральца признали виновным по пункту «в» части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, если это деяние совершено в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- Назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы ежемесячно 15 % в доход государства с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев, - рассказали в инстанции.

Также в отношении мужчины прекратили уголовное дело по эпизоду незаконного хранения оружия. Он добровольно сдал ствол. Судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменения квалификацию деяния и наказания. В приговор внесены процессуальные изменения.

Специалисты оценили, что ущерб в 16 000 рублей. Виновник возместил его.

Напомним, что инцидент произошел в селе Байны летом 2025 года. Местные жители обнаружили труп лебедя-шипуна на берегу. Затем горе-охотник Аулов был схвачен силовиками. Однако во время допроса Олег Аулов уверял, что стрелял из малокалиберной винтовки по банкам и случайно попал в плавающего лебедя.