В Первоуральске водитель не заметил женщину на тротуаре и переехал ее

Водитель в Первоуральске переехал пешехода и получил два года принудительных работ. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральске осудили водителя, который не заметил женщину на тротуаре и переехал ее. Трагедия произошла 29 октября 2025 года на улице Трубников.

Руслан Галимьянов, находясь за рулем «Газели», подвозил груз к торговой точке. Не убедившись в безопасности маневра, он начал сдавать назад и переехал женщину, которая шла по тротуару.

– Пострадавшую доставили в больницу, но она скончалась от множественных травм и травматического шока, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Первоуральский городской суд признал Руслана виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили два года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Также мужчину лишили водительских прав на два года.