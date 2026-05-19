На Урале организаторы молодежного фестиваля не нашли поставщиков питания

«Уральский выставочный центр» повторно проводит торги, чтобы найти поставщика питания для участников молодежного фестиваля. Такие сведения появились на сайте Госзакупок.

Контракт оценили в 404 миллиона рублей. Заявки на аукцион можно подать до 3 июня.

Кормить участников, гостей, волонтеров и организаторов будут в нескольких объектах. Общественном центре Новокольцовского района. В том числе, во Дворце водных видов спорта, также в общежитиях и на площадке Екатеринбург – ЭКСПО.

Согласно документам, на завтрак участникам, волонтерам и организаторам предложат кашу двух видов – с молоком и без. Также в меню будут блюда из яиц, творога или блины. Предложат также хлеб с маслом и джемом, кофе и чай.

На обед планируют подавать три вида салатов, две разновидности супа. В том числе три вида горячего – с курицей, рыбой, овощами. Предложат различные гарниры, выпечку и напитки.

Ужинать участникам предстоит салатами, горячим с гарниром. На десерт – фрукты и выпечка.

Международный молодежный фестиваль в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября.