Когда забота становится проектом: инициативы волонтеров ВИЗ-Стали получили грант #НаВолне

Фото: пресс-служба ООО «ВИЗ-Сталь»

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги корпоративного конкурса волонтёрских проектов #НаВолне. В 2026 году он был посвящён социальным инициативам. Грантовую поддержку получили проекты сотрудников предприятия — Ольги Исламовой, Ольги Аузер и Ольги Чертовиковой. Инициативы «Активное долголетие», «Стальные люди», «Маленькие герои больших сердец» направлены на поддержку пожилых людей, помощь детям с ограниченными возможностями и сохранение исторического наследия предприятия. Реализовать проекты поможет социальный партнёр Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие».

Конкурс #НаВолне проходит в Группе НЛМК уже в седьмой раз и даёт сотрудникам возможность не только предложить идею, но и получить ресурсы для её воплощения: грант до 100 тыс. рублей, экспертное сопровождение и поддержку фонда. В проекте участвуют волонтёры с площадок компании в Липецке, Екатеринбурге, Старом Осколе и Заринске. В этом году на конкурс поступило более 40 заявок, победителями стали 20 проектов.

Добровольческая деятельность — неотъемлемая часть корпоративной культуры предприятий Группы НЛМК. В волонтёрском движении участвуют более 1500 сотрудников, из них около 200 — на уральских предприятиях. Волонтёры занимаются благоустройством общественных территорий, проводят экологические акции, реализуют образовательные и просветительские проекты для горожан, помогают ветеранам компании и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Реклама ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» ИНН 4823006703 Erid: 2W5zFJbTYuF