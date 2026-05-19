В Ревде директор УК отделался штрафом за травму 9-месячной малышки

Ревдинский горсуд вынес приговор директору управляющей компании «УЮТ» Сергею Калугину. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не не отвечающих требованиям безопасности. Об этом информирует Свердловский облсуд.

Судом установлено, в оттепель в марте 2026 года на крыше дома на улице Чехова не очистили своевременно кровлю. Директор УК не предпринял ничего, чтобы устранить опасную ситуацию. Из-за бездействия коммунальщиков травму получила 9-месячная девочка. Так как на коляску с ребенком упала глыба из снега и льда. У малышки были ушибы и ссадины на лице.

- Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, - рассказали в инстанции.

Сам же фигурант вину признал. Семье пострадавшего ребенка он выплачивал компенсацию морального вреда – 100 тысяч рублей.

По итогу директору УК Сергею Калугину назначили штраф 150 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.