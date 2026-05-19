Свердловским депутатам запретили использовать ИИ в предвыборной агитации

Депутатам запретили использовать ИИ в предвыборной агитации Фото: Ольга ЮШКОВА.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали поправки в Избирательный кодекс региона. С докладом на 55-м заседании выступил первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.

– Изменения направлены на установление запрета на использование в агитационном материале изображения или голоса вымышленного или умершего человека, включая изображения и аудиозаписи, созданные с применением информационных технологий, – отметил первый запредседателя Заксо.

При этом кандидат может использовать собственные фотографии и голос, а также других лиц, являющихся гражданами РФ и достигшие совершеннолетия. Если участнику нет 18 лет, у него должно быть письменное согласие.

Решение поддержали 36 депутатов, еще 4 – воздержались.