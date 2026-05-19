Людмила Бабушкина отметила важность ограничений по использованию ИИ в предвыборной агитации

Фото: Управление информационной политики ЗССО

19 мая депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли закон, направленный на совершенствование избирательного законодательства. По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, изменения внесены с целью приведения регионального законодательства в соответствие с недавними изменениями в федеральный закон.

– Эти нововведения, прежде всего, защищают кандидатов и избирателей – позволяют избежать ситуаций, когда в предвыборной агитации бесконтрольно используются материалы, сгенерированные искусственным интеллектом. Кроме того, внесённые изменения позволяют окружным избирательным комиссиям в маленьких территориях самостоятельно принимать решение о численности этих комиссий, – заявила Людмила Бабушкина.

Изменениями в Избирательный кодекс Свердловской области вводится запрет на использование в агитационном материале изображений или воспроизведение голоса вымышленного или умершего человека, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий.

Однако, изображение и голос выдвинутого избирательным объединением кандидата, включая изображение кандидата среди неопределённого круга лиц, в избирательной компании можно будет использовать. Также самим кандидатам разрешено использование своих изображений или воспроизведение своего голоса.

В агитационных материалах можно использовать изображения или воспроизведение голоса иного лица, если он является гражданином РФ, достиг возраста 18 лет и подписал бланк согласия на использование его изображений и воспроизведение голоса в рамках избирательной кампании.