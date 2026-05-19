Людмила Бабушкина сообщила о включении волонтёров в перечень претендентов на областную награду

За активное участие в добровольческой деятельности волонтёры Свердловской области могут быть награждены знаком отличия «Жизнь во благо».

Знак отличия Свердловской области, учреждённый в 2013 году, является формой поощрения граждан за большой вклад в благотворительную деятельность на территории региона. На сегодняшнем заседании Законодательного Собрания Свердловской области утвердили расширенный перечень заслуг, за которые вручается знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо». На награду могут претендовать волонтёры, у которых есть почётные грамоты от высших органов госвласти региона за активное участие в добровольческой деятельности. Волонтёры, которые оказывают весомую поддержку участникам СВО, могут получить награду независимо от наличия почётной грамоты. Кроме того, поправками дополнен перечень наград высших органов государственной власти – теперь к ним относятся памятные знаки. Своим решением Законодательное собрание Свердловской области поддержали инициативу губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

– В Свердловской области сформировано мощное волонтёрское движение, участие в котором принимают жители области всех возрастов и профессий. Это и студенты, и работники предприятий, и пенсионеры. Добровольцы помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь в зону СВО, приводят в порядок мемориальные комплексы, участвуют в поисковых операциях и экологических субботниках. Важно поддерживать их в этих начинаниях и поощрять за активную гражданскую позицию и готовность прийти на помощь, – отметила Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.