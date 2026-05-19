В Свердловской области выросла конкуренция за работу в библиотеках. Спросу способствуют высокие зарплаты – средний доход в этой отрасли составляет 80 тысяч рублей. Об этом рассказал министр культуры региона Илья Марков в эфире программы ОТВ. С его слов, библиотечная сфера сейчас испытывает ренессанс.

– Видимо, аудитория перенасытилась цифровыми форматами. Приходят работать молодые библиотекари. Это у меня одно из главных последних удивлений: в новой отремонтированной библиотеке на улице Свердлова в Екатеринбурге был конкурс на трудоустройство среди молодых людей, только что закончивших вуз, – отметил Илья Марков.

По мнению главы Минкульта, развитию библиотек способствует их превращение в современные мультимедийные коворкинги, которые заполняют школьники и студенты. Всего за прошлый год региональные библиотеки посетили 1,4 миллиона человек, выдано 15 миллионов книг.