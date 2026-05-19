Екатеринбуржец продавал поддельные автозапчасти и попал под суд

В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю Александру Неупокоеву, который в период с октября 2024 года по август 2025-го продавал поддельные автозапчасти марок «ГАЗ» и «УМЗ».

- Правообладателями этих брендов являются «Автомобильный завод «НАЗ» и «Ульяновский моторный завод». Неупокоев приобрел поддельную продукцию у неустановленного лица с целью перепродажи, не имея на это разрешений от компаний-владельцев, - рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Обман вскрылся благодаря мониторингу магазинов автозапчастей, который проводили специализированные организации, работающие на правообладателей брендов. Они увидели объявление о продаже, купили у Александра запчасти и отправили их на экспертизу, которая показала, что они являются поддельными.

- Правообладателям был причинен материальный ущерб: «АЗ «НАЗ» – 414 105 рублей, «УМЗ» – 889 481 рубль. Он оценен по упущенной выгоде, - отметили в райсуде.

Александра Неупокоева признали виновным по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». В качестве наказания ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.