На Серовском тракте водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

В аварии погиб 25-летний парень и пострадала 27-летняя девушка. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 19 мая около 2 часов ночи на 193-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 66-летний водитель Lada Granta уснул за рулем и влетел в машину Opel Astra, которая стояла на обочине в неисправном состоянии.

- После чего водитель Lada Granta совершил столкновение со стоявшей впереди машиной Lada Vesta, водитель которой остановился для оказания помощи ремонтировавшему Opel Astra. От удара Opel и пешехода, находившегося между Opel и Vesta, отбросило в кювет, - пояснили в Госавтоинспекции Свердловской области.

От полученных травм 25-летний житель Качканара – пассажир Lada Vesta – скончался до приезда бригады скорой помощи. Кроме того, пострадала 27-летняя пассажирка Opel Astra. С различными травмами ее госпитализировали.

Как выяснили автоинспекторы, водителем Lada Granta оказался житель Челябинской области, стаж вождения которого составляет 47 лет. Освидетельствование показало, что он был трезв. Предварительно, на момент аварии он был сильно утомлен, что и стало причиной засыпания за рулем.

По факту ДТП сейчас проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.