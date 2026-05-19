В Екатеринбурге три пенсионера отдали 1,2 млн рублей дропперу из Пермского края

В Екатеринбурге перед судом предстанет 36-летний курьер мошенников из Пермского края. Мужчине вменяют хищение больше 1,2 миллиона рублей у трех пенсионеров. Как сообщает следствие, в преступную группу он вступил в феврале 2026 года.

- Изменяя голос, участники организованной группы вводили в заблуждение потерпевших о виновности их близких родственников в ДТП и необходимости передачи денежных средств. Обвиняемый забирал приготовленные потерпевшими деньги, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Часть денег мужчина оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму переводил другим участникам преступной группы.

Теперь жителя Пермского края обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд на рассмотрение.