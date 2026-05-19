Египтянина с долгом по алиментам нашли в массажном салоне Екатеринбурга

Судебные приставы обнаружили мужчину в салоне, где он неофициально работал массажистом Фото: Ольга ЮШКОВА.

Судебные приставы разыскали египтянина с миллионным долгом по алиментам в массажном салоне Екатеринбурга. Задолжал он двум своим детям – дочери и сыну – 1 миллион рублей. Официально мужчина нигде не работал и жил не по месту регистрации.

Обнаружив должника в салоне Екатеринбурга, где он неофициально работал массажистом, ему разъяснили, что за неуплату алиментов его привлекут к административной ответственности.

– Однако мужчина на путь исправления не встал, продолжил уклоняться от уплаты алиментов, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся, официально не трудоустраивался. В результате повторно объявлен в исполнительный розыск, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Должника вновь нашли: он продолжил работать массажистом, но уже в другом салоне. На него составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Если мужчина продолжит уклоняться от своих обязанностей, ему грозит уголовная ответственность.