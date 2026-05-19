В школу в Богдановиче привезли 34 килограмма говядины с неверным сроком годности

В школу у Богдановиче привезли 34 килограмма говядины с измененным сроком годности. Несоответствие обнаружили сотрудника Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

8 мая предприятие из Среднеуральска оформило документы на партию лопаточного отруба говядины. Однако сроки были указаны неверные: вместо даты производства 18 марта 2026 года и годен до 14 сентября 2026 года на производстве указали 7 мая 2026 года и 3 ноября 2026 года соответственно.

– По результатам проверки предприятию объявлено предостережение, уполномоченному лицу комбината на 10 дней приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС.Паспорт», – сообщили в ведомстве.

Также сотрудники Россельхознадзора аннулировали документацию на партию говядины. В школу направлено письмо с требованием изъять продукцию из оборота.