Не ждать, а делать: команда депутата поддержала субботники в уральских городах

Каменск-Уральский присоединился к Всероссийскому весеннему субботнику — работы прошли на улице Набережной. Около 60 участников мероприятия вышли на уборку прибрежной территории: собрали десятки мешков мусора, расчистили участок площадью около трех тысяч квадратных метров, обработали поросль и привели в порядок территорию будущего «Берега чемпионов».

Параллельно субботник в рамках всероссийской акции прошел и в Чкаловском районе Екатеринбурга — на набережной Нижнеисетского пруда и в парке им. Чкалова. К уборке присоединились активные и неравнодушные жители города. Для участников подготовили весь необходимый инвентарь, поэтому работа шла быстро и слаженно, а территория заметно преобразилась уже за несколько часов.

Такие субботники давно стали не просто традицией по весенней уборке территорий. Это возможность всем вместе сделать город чище, уютнее и комфортнее для жизни. Когда люди выходят наводить порядок во дворах, парках и набережных, меняется не только внешний вид города — появляется чувство общего дела и ответственности за место, где мы живем. И именно участие жителей здесь играет главную роль: никакие службы не заменят человеческого отношения и желания сохранить чистоту вокруг себя.

— Спасибо всем, кто включился и помог сделать город чище и уютнее, кто провел этот день с пользой для города и в отличной компании, — отметил депутат Государственной Думы Лев Ковпак, чья команда помогла с организацией субботников.

После работы всех волонтеров ждал горячий обед, который организовала команда депутата.