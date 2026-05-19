На Ямале нет угрозы паводка

В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 19 мая нет угрозы подтопления, так как уровень воды в реках региона находится в пределах нормы. Об этом сообщает «Ямал 1».

Ситуацию с уровнем воды в крупнейших реках ЯНАО держат на ежедневном контроле специалисты, которые используют данные со спутников, ЮПЛА и гидрологических постов.

В самых уязвимых населенных пунктах, включая Уренгой и Тарко-Сале, сформированы силы быстрого реагирования в составе 490 человек, 70 плавательных средств и 114 единиц спецтехники.