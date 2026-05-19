В ХМАО тушат три ландшафтных пожара

По данным на 19 мая в Ханты-Мансийском автономном округе действуют три ландшафтных пожара - в Ханты-Мансийском, Березовском и Октябрьском районах. Общая площадь возгораний составляет 97,7 гектара. Все пожары сейчас тушат. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

С начала сезона в Югре зафиксировано четыре лесных пожара на общей площади в 64,7 гектара, а также 10 ландшафтных пожаров - площадь 275,7 гектара. Уже ликвидировано 7 ландшафтных пожара общей площадью 178 гектара.

В Авиалесохране просят при обнаружении природного очага возгорания звонить по телефонам 8 3467 33 15 46, 8 800 100 94 00 или 112.