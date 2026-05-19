В Нижнем Тагиле снизилось число жалоб на работу общественного транспорта

Жители Нижнего Тагила весной 2026 года стали значительно реже жаловаться на работу городского общественного транспорта. Это связано с регулярным мониторингом системы со стороны мэрии и штрафы, которые выписывают должностным лицам и водителям за нарушения. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

В списке наиболее частных нарушений - несоблюдение расписания рейсов, ошибки при оформлении путевых листов, допуск водителей на рейсы без медицинского осмотра. На эти нарушения обращали внимание не только в мэрии, но и в прокуратуре.

После выявления нарушений представителям транспортных компаний выносят предупреждения, выписывают штрафы. Рейды по мониторингу ситуации проводят контролерами регулярно. Часто в них принимают участие сотрудники полиции. Проверяют не только график движения и путевые листы, но и работу терминалов оплаты и чистоту в салоне автобусов и трамваев.