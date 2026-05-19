Самым высокооплачиваемым главой вуза стал ректор УрФУ

Ректор УрФУ Илья обабков зарабатывает почти 910 тысяч рублей в месяц

Самым высокооплачиваемым главой вуза в Свердловской области стал ректор Уральского федерального университета Илья Обабков. Исходя из отчета, опубликованного министерством образования и науки региона за 2025 год, глава УрФУ зарабатывает 909 836 рублей в месяц.

На втором месте по размеру зарплаты оказался ректор Уральского государственного горного университета Глеб Батрак с доходом в 657 968 рублей. Третий в списке – руководитель Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, его зарплата составила 572 201 рублей.

Илья Обабков был назначен ректором Уральского федерального университета 16 февраля 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее, в мае 2025 года его назначали исполняющим обязанности ректора УрФУ.