НовостиОбщество19 мая 2026 6:55

Татьяну Мерзлякову переизбрали на пост свердловского омбудсмена

Такое решение приняли депутаты областного Заксобрания
Лев ИСТОМИН
Татьяна Мерзлякова переизбрана на пост омбудсмена

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 19 мая 2026 года переизбрали на пять лет Татьяну Мерзлякову на пост регионального уполномоченного по правам человека. Об этом сообщает ЕАН.

В ходе тайного голосования 38 народных избранников проголосовали «за, и только трое - «против». Татьяна Мерзлякова после избрания поблагодарила депутатов за доверие.

- Людям нужна конкретная помощь. На ближайший год я бы запланировала усилить работу в ручном режиме и немного переформатировать аппарат, - заявила омбудсмен, пообещав, что не допустит нарушений на осенних выборах.

Отметим, что кандидатуру Татьяны Мерзляковой в областное Заксобрание внес для утверждения губернатор Свердловской области Денис Паслер.