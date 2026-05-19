Татьяну Мерзлякову переизбрали на пост свердловского омбудсмена

Татьяна Мерзлякова переизбрана на пост омбудсмена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 19 мая 2026 года переизбрали на пять лет Татьяну Мерзлякову на пост регионального уполномоченного по правам человека. Об этом сообщает ЕАН.

В ходе тайного голосования 38 народных избранников проголосовали «за, и только трое - «против». Татьяна Мерзлякова после избрания поблагодарила депутатов за доверие.

- Людям нужна конкретная помощь. На ближайший год я бы запланировала усилить работу в ручном режиме и немного переформатировать аппарат, - заявила омбудсмен, пообещав, что не допустит нарушений на осенних выборах.

Отметим, что кандидатуру Татьяны Мерзляковой в областное Заксобрание внес для утверждения губернатор Свердловской области Денис Паслер.